Divampa un incendio in garage, due ragazzi riescono a fuggire e a mettersi in salvo

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri a Villalunga in un garage di un’abitazione in via Guglielmo Marconi. L’allarme è scattato verso le 17.30.

Un ragazzo di 24 anni si è accorto del rogo ed è subito uscito dal locale assieme a un amico che si trovava con il 24enne nell’edificio.

I due giovani, fortunatamente, non hanno riportato conseguenze e sono riusciti ad uscire prima che le fiamme pren dessero vigore. E’ stata ovviamente attivata la centrale del 115 che ha prontamente inviato sul posto le squadre dei vigili del fuoco per le relative operazioni di spegnimento.

I pompieri sono arrivati velocemente con i loro mezzi a Villalunga dal comando di Reggio e dal distaccamento di Sassuolo. I vigili del fuoco hanno poi riportato la situazione di pericolo sotto controllo ed evitato ulteriori danneggiamenti . Fondamentale certamente la loro azione per scongiurare altri problemi. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

Nella frazione di Casalgrande, oltre ai vigili del fuoco di Reggio e Sassuolo, sono arrivati anche i carabinieri della tenenza di Scandiano. I militari dell’Arma hanno eseguito gli accertamenti del caso. E’ stata sgomberata una confinante casa in cui vive un anziano.

I danni dell’incendio, scoppiato per cause da accertare con precisione, sono in corso di quantificazione. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione effettuata nel pomeriggio di ieri, hanno distrutto due moto, altri oggetti e utensili depositati sempre all’interno del garage in cui si è verificato l’incendio. Il fumo si è diffuso rapidamente pure nell’abitazione di sopra.

L’intervento di emergenza dei vigili del fuoco in via Guglielmo Marconi è terminato in serata.

