"Diventare giovani imprenditori sulla nostra montagna: un sogno realizzabile"

Quarta Dimensione, associazione culturale di Cavola di Toano, ha realizzato un corso formativo completo rivolto ai giovani della montagna, interessati a dare vita ad una start up imprenditoriale in Appennino reggiano con l’intento di incoraggiare i ragazzi a lavorare sul territorio, evitando fughe. Sul progetto, presentato al CavolaForum, Marzia Iori ha tenuto cinque incontri sulla motivazione, le capacità manageriali e imprenditoriali. I consulenti Lapam, in quattro incontri, hanno approfondito gli aspetti amministrativi ed economici. Hanno portato le loro esperienze personali un imprenditore giovane del territorio e un consulente aziendale. Tutto si è svolto in un totale di 25 ore di frequenza. Hanno contribuito alle spese molti sponsor del territorio, tra cui il comune di Toano ed Emilbanca. Ai giovani iscritti è stata chiesta solo una piccola quota simbolica di iscrizione. Il corso si è concluso il 30 marzo e, visto il generale gradimento e la valutazione positiva da parte degli iscritti, Quarta Dimensione ha già in cantiere una nuova edizione del progetto. "Lo scopo di questi incontri – ha detto la caoch Marzia Iori – è stato quello di risvegliare nei corsisti un loro sogno imprenditoriale, liberarlo da aspettative e renderlo più chiaro possibile".

s.b.