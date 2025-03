"Diventeremo una discarica di liquami"

È forte tra i cittadini di Gualtieri e zone limitrofe il timore che con il previsto impianto di biometano, previsto in strada D’Este a Santa Vittoria, si possano concentrare sui terreni circostanti dei grossi cumuli di materiale organico derivante anche da allevamenti distanti decine di chilometri.

"Durante la recente assemblea a Palazzo Bentivoglio – riflettono dal Comitato Aria Buona – un tecnico ha dichiarato che letame e liquami degli allevamenti verrebbero comunque sparsi nella zona. Ma, aggiungiamo noi, un conto è utilizzare un territorio per ricevere ciò che produce negli allevamenti sullo stesso territorio, un conto è (come nel caso dell’impianto che si andrebbe ad avere a Santa Vittoria) ricevere letame, liquami in quantità sproporzionata da altri Comuni. Qui ne arriveranno da Gattatico, Reggiolo, Rolo, Castelnovo Sotto, Rio Saliceto e da altri Comuni. Ci vuole poco a capire che il nostro territorio diventerebbe una discarica di legame e liquami digestati che arrivano anche da oltre venti chilometri di distanza".

Il Comitato ha documentato cumuli di materiale, anche fino a quattro metri d’altezza, che verrebbero depositati a febbraio in zona Camporanieri, restandovi per 120 giorni in attesa di essere sparso nei campi. "Con le inevitabili esalazioni di gas e composti volatili destinati ad alzarsi dal cumulo di materiale", concludono dal Comitato.

Sulla questione la lista consiliare "GualtieRinnova" ha richiesto la convocazione di un consiglio comunale aperto, con un tavolo di confronto che possa coinvolgere gli enti locali, la Regione Emilia-Romagna, oltre a esperti in materia.

Antonio Lecci