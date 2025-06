Divieti di sosta e transito. Le modifiche alla viabilità

Con un’ordinanza il Comune di Reggio Emilia, che ha collaborato nell’organizzazione dell’evento, ha definito le modifiche in merito alla viabilità e alla mobilità per lo spettacolo di questa sera. In piazza della Vittoria e viale Allegri è già in vigore il divieto di sosta permanente con rimozione forzata fino alle 6 di domattina. Per viale Allegri: è in vigore fino a fine esigenze la sospensione della Ztl con relativo spegnimento del varco di accesso, e interruzione del transito veicolare (eccetto mezzi adibiti allo svolgimento dell’evento, residenti e diretti ai garages di piazza della Vittoria). Corso Cairoli: nel tratto compreso tra via Gennari (esclusa) e piazza della Vittoria c’è interruzione del transito veicolare dalle ore 6 di oggi fino a fine esigenze. In corso Cairoli e via Mazzini dalle 6 di oggi fino a fine esigenze c’è la sospensione della corsia preferenziale Tpl.

In via Gennari inversione del senso di marcia dalle 6 di oggi fino a fine esigenze. In via San Rocco, nel tratto compreso tra via Gennari e via Monzermone, doppio senso di marcia e divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati.

Ricordiamo che l’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento (circa 10mila posti, lo scorso anno la cifra fu questa e ci fu il sold out; i varchi per accedere saranno tre, uno a Parco del Popolo, uno su piazza Martiri del 7 luglio e uno su via Nobili, a lato del teatro Valli), e si potrà accedere a piazza della Vittoria per prendere posto a partire circa dalle 19.

Vietato entrare nell’area spettacolo con oggetti come lattine, bombolette, ombrelli con punta metallica, aste rigide.

Meteo: atteso un gran caldo, con punte di 32 gradi previste per le ore 20. Per chi non potrà essere presente di persona, sarà anche possibile vedere lo spettacolo in diretta su Radio Bruno: sia ascoltandolo nella frequenza radio, sia vedendolo sul canale 73 del digitale (Radio Bruno tv), sia tramite l’app dell’emittente.

Tra circa un mese, inoltre, l’evento andrà in onda in differita in prima serata sul canale Mediaset Italia Uno: una novità di quest’anno. Quello di oggi a Reggio, lo ricordiamo, sarà il primo di un poker di eventi estivi dell’emittente modenese: il 2 luglio farà tappa a Forlì e il 10 e 11 luglio proprio a Modena. Intanto si parte da Reggio Emilia.

g.m.