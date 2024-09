Divieto di avvicinamento per maltrattamenti. Il gip riduce la distanza per collocarlo dal fratello

Il giudice gli aveva applicato il divieto di avvicinamento a moglie e figlia minorenne per l’accusa di maltrattamenti, mantenendo una distanza di almeno 1.500 metri. Ma ha dovuto ridurre la... misura. Perché l’uomo, un 49enne indiano – non ha altra soluzione che andare a vivere dal fratello, la cui abitazione però rimane a 850 metri da quella familiare.

È il curioso esito dell’interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri in tribunale davanti al giudice Luca Ramponi che ha accolto l’istanza dell’avvocato difensore Leonardo Teggi.

Il legale però non ha chiesto alcuna revoca delle misure cautelari (applicato anche il divieto assoluto di comunicazione), mentre il suo assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del pm Francesco Rivabella, in attesa del processo.

La triste vicenda è stata denunciata dalla figlia che ha raccontato i presunti soprusi a scuola. Le insegnanti hanno poi informato i carabinieri. Molteplici gli episodi che risalirebbero nel corso degli anni, addirittura i primi soprusi sono datati 2008. L’uomo, in un’occasione, è accusato di aver scagliato una sedia addosso a sua moglie, anche a causa dell’abuso di alcolici. E poi ancora schiaffi e minacce per l’utilizzo prolungato del telefonino. Inoltre, la figlia, che spesso si metteva in mezzo per difendere la madre, avrebbe riferito anche di minacce di morte pronunciate dal padre. Dopo le indagini dei militari della stazione di Reggiolo, in virtù del codice rosso, hanno eseguito le misure cautelari emesse dal gip su richiesta della procura reggiana.

dan. p.