Divieto di sosta in via Manara

Modifiche alla viabilità, per lavori di asfaltatura, in via Manara – fra le intersezioni con via Martiri di Cervarolo e via Wibicky – da oggi al 15 settembre. Dalle 8 alle 18 saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati; interruzione del transito sulla semicarreggiata direzione nord, ad eccezione del trasporto pubblico.