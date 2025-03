Divise di 118 e Cri in vendita al mercato. Una denuncia

Stava esponendo in vendita in un mercatino dell’usato a Cadeo (in provincia di Piacenza) tredici uniformi da soccorritore del 118 e due divise della Croce rossa, che riportavano etichette dell’Ausl di Reggio

Emilia. Per questo i carabinieri di Fiorenzuola d’Arda hanno denunciato per ricettazione un commerciante ambulante di 60 anni. L’uomo, interpellato dai militari impegnati in una serie di controlli straordinari del territorio, non ha saputo giustificare la provenienza della merce e a che titolo la possedesse. Le divise sono state sequestrate.