Dj ’Babe’ Ferrari morto a 49 anni. Oggi l’addio in musica

Viene salutato da frasi affettuose da alcune note di brani musicali da lui amati, Matteo ’Babe’ Ferrari, l’ingegnere elettronico e laureato in geografia, stroncato da una malattia contro cui combatteva con forza da qualche tempo. Aveva 49 anni. Stamattina i funerali, in forma civile, partendo dall’ospedale San Sebastiano di Correggio per raggiungere il cimitero della cittadina, per un momento di commiato all’imbocco del viale del camposanto monumentale. Poi la sepoltura del feretro. Non era sposato. Lascia nel lutto la madre Luisa e tanti amici. Alcuni dei quali sono attesi oggi all’addio a Correggio, in molti in arrivo anche da fuori territorio. Perché Matteo ’Babe’ Ferrari aveva amici ed estimatori anche lontano, grazie alle sue esperienze professionali e alla passione per la musica, che lo aveva portato perfino a esibirsi come dj in club e locali affermati, in Emilia e non solo. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate al Core di Reggio.