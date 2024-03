Dj Bonvi contro dj Zanarini: che nostalgia degli anni ’80

Attendendo la Pasqua con la dance degli anni Ottanta. Una sfida tra due realtà della discodance rimaste nel ricordo di tanti ex giovani di quel periodo: è la sfida tra i volti noti dell’ex discoteca Marabù contro quelli del Picchio Rosso, che sarà ospitata alla sala Esmeraldo della Ctl di Bagnolo, con cena, musica, danze e sorprese varie. Stasera, vigilia di Pasqua, gli anni Ottanta rivivranno grazie ai top dj Big Bonvi e Luca Zanarini: una sfidai a colpi di musica dance, la stessa che faceva letteralmente impazzire sulla pista migliaia di giovani e giovanissimi.

In quelle due leggendarie discoteche sono passati gli artisti più famosi della scena italiana e mondiale: da Renato Zero a Vasco Rossi, da Amanda Lear a Donna Summer, da James Brown a Ray Charles… E alle consolle di questi due straordinari locali da ballo si sono alternati i più bravi e versatili deejay. Due di questi, Big Bonvi e Luca Zanarini, amici di vecchia data, in occasione di un recente ritrovo hanno avuto l’idea di proporre una vigilia di Pasqua all’insegna della musica. Ed è nata così l’idea della sfida. Prevista una cena, un dialogo tra i due dj protagonisti, tra aneddoti e storie varie, per poi dare il via libera alla sfida musicale. Tutta da ballare. Per informazioni e prenotazioni: tel. 337-584000.

a.le.