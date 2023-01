"Dobbiamo cambiare le nostre modalità"

Solo poco meno di 16.000 iscritti alla Cgil di Reggio su 91.000 lavoratori aventi diritto (il 17%), ha partecipato a all’elezione dei 433 delegati riuniti ieri e oggi al teatro Valli per il 19esimo congresso della Camera del lavoro territoriale. Troppo pochi per il segretario generale uscente, Cristian Sesena, che dice: "Le modalità con cui effettuiamo i nostri congressi deve essere aggiornata". E ancora: "Le assemblee di base (1.538 quelle svolte in questo caso) non bastano più. Vanno esplorate nuove modalità innovative per creare un vero punto di contatto fra persone e idee".