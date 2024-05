"Dobbiamo dire stop alla follia ecologista"

Se potessimo riassumere il suo programma elettorale in quattro parole? Stefano Cavedagna, 34 anni, laurea in relazioni internazionali e dottorato in diritto europeo, non ha dubbi: "Stop alla follia ecologista". Candidato da FdI alle europee in qualità di alfiere dell’Emilia e della Romagna – che non ha mai avuto un rappresentante di destra a Bruxelles – il bolognese Cavedagna ha le idee chiare: contrastare lo stop ai motori endotermici, fermare nel settore alimentare i falsi prodotti e le etichettature che danneggiano vino e formaggi, intralciare la direttiva ’casa green’ che costringerebbe le famiglie a dissanguarsi per ammodernare la propria abitazione. Le battaglie di Cavedagna – specie su motori e agroalimentare – sono di respiro europeo ma anche molto locali: tra motor valley e food valley, "c’è un patrimonio di conoscenze consolidate da difendere". Anche per questo – in occasione della presentazione della candidatura, all’Astoria – FdI era rappresentata da un big – il viceministro Galeazzo Bignami – accolto da Alessandro Aragona, Alberto Bizzocchi e molti volti noti del partito, a partire da Marco Eboli.

Nella foto: da sin: Bizzocchi, Aragona, Cavedagna e Bignami