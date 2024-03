"Dobbiamo impegnarci tutti per l’ambiente"

Le fonti energetiche rinnovabili non sono destinate a esaurirsi, in quanto derivano dal sole e dalla terra, a differenza di quelle non rinnovabili, che si rigenerano in milioni di anni e hanno un grande impatto sull’ambiente. Le prime sono molto importanti poiché, a differenza delle altre fonti di energia, non inquinano, inoltre hanno un minore impatto sull’ambiente e servono per produrre elettricità tramite delle centrali. Di queste ultime ne esistono differenti tipi: le centrali solari, che sfruttano il calore e la luce del sole; quelle eoliche, che sono alimentate dal vento; quelle idroelettriche, che sono azionate dall’energia dell’acqua; e quelle geotermiche, che utilizzano l’energia dei vapori provenienti dal sottosuolo. Con la professoressa di tecnologia abbiamo approfondito l’impiego delle energie rinnovabili in Emilia-Romagna. Abbiamo anche realizzato delle presentazioni inerenti ai diversi tipi di energia presenti nel mondo, per comprenderne i punti di forza e di debolezza in campo energetico. Oltre al lavoro con la nostra docente, abbiamo partecipato al progetto Impianti in classe ideato da Eduiren, il settore educational del Gruppo Iren, durante il quale si è sottolineata l’importanza non solo dell’impegno per la sostenibilità ambientale, ma anche del modo per ottenerlo. In classe si è riflettuto sulla necessità di mostrare le condizioni del nostro pianeta alle generazioni future e su come cambiarle attraverso l’uso dell’energia sostenibile, evitando l’utilizzo di combustibili fossili, dannosi per l’ambiente. Abbiamo appreso che il Gruppo Iren si impegna ad affermare la cultura della sostenibilità e dell’innovazione attraverso la via più efficace e strategica: l’educazione. In seguito alle riflessioni elaborate in classe, siamo giunti ad una conclusione fondamentale: tutti dobbiamo impegnarci per un ambiente e per un mondo che stiamo perdendo. L’energia è una risorsa fondamentale per il mondo della sanità, dell’economia, dell’industria e dell’istruzione.

In Emilia-Romagna solo il 25% dell’energia sfruttata deriva da fonti rinnovabili, una percentuale inferiore rispetto, ad esempio, alla Lombardia, che rappresenta da sola circa il 16% della potenza complessiva installata a livello nazionale derivata da fonti rinnovabili. Inoltre, nella nostra regione abbiamo delle centrali di generazione a pompaggio: una delle più famose si trova a Ligonchio, una frazione di Reggio Emilia situata sull’appennino Tosco-Emiliano. Questa centrale ha un sistema che produce energia elettrica tramite due grandi tubi collegati a due bacini: uno artificiale situato accanto alla centrale e l’altro situato su un monte.

Classi III E e III F