"Dobbiamo imporre una svolta sulla sicurezza Valutiamo insieme se intensificare il presidio"

"Sulla zona stazione è importante imporre una svolta, con grande determinazione". Il sindaco Luca Vecchi annuncia il pugno duro. "Credo che dovremo valutare assieme la possibilità di intensificare sia il presidio sia la capacità di prevenzione e repressione, tantonella zona esterna così come nel perimetro interno della stazione", spiega il primo cittadino (foto) a caldo dopo il delitto che si è consumato nella notte di ieri. "Quanto accaduto è un fatto molto grave, in cui ha perso la vita un ragazzo giovane. Reggio non è abituata a fatti di tale portata. In queste ore in una nota diffusa dal Comune è giusto lasciar lavorare le forze dell’ordine e la Procura: ho molta fiducia che in tempi rapidi si possano accertare i fatti ed individuare i responsabili. Nello stesso tempo, sulla zona stazione è importante imporre una svolta, con grande determinazione. Alcune azioni sono già in corso: ordinanze, posto di polizia, presidio fisso sono tutti quanti fatti concreti, in essere. Credo che dovremo valutare assieme la possibilità di intensificare il presidio. Seguiamo con equilibrio e con fermezza l’evolversi della situazione, senza alcuna sottovalutazione".