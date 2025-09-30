"Dobbiamo ritrovare la nostra solita verve"

Mister Dionigi, dopo la sconfitta di Bolzano e in vista del match con lo Spezia cos’ha detto ai suoi calciatori? "Che dopo tanto tempo assieme è un incidente di percorso che ci può stare, ma che non deve ripetersi. La grinta, come la intendete voi, ha delle sfaccettature particolari: abbiamo fatto un blocco squadra non all’altezza delle altre volte e siamo stati poco lucidi. L’importante è resettare e tornare alle caratteristiche che ci hanno contraddistinto".

È stata evidente soprattutto la differenza di esperienza e fisicità. "Sono cose che avevamo messo in conto, ma non devono diventare alibi. Rivedendo la partita, quello che mi ha fatto più arrabbiare è che siamo arrivati tante volte al limite dell’area, ma non abbiamo mai trovato la soluzione giusta".

Al primo passo falso, soprattutto dal popolo social, sono arrivate critiche tanto feroci quanto esagerate: se le aspettava? O si aspettava un po’ più di riconoscenza? "Vuol dire che le aspettative erano molto alte, ma adesso sappiamo sicuramente quella che è la nostra dimensione. Quando perdi, succede così, però mi piacerebbe si andasse un po’ oltre nelle analisi. Mi auguro soprattutto che il pubblico capisca che siamo giovani e che questa sarà una caratteristica che ci porteremo da qui alla fine. Se nell’analisi non mettiamo questo, allora siamo fuori strada".

Guardiamo avanti: è una sfida più delicata per voi o per lo Spezia? "Per tutte e due. Le difficoltà ci sono per ogni squadra. Noi dobbiamo ritrovare quella verve che ho visto nelle altre partite, senza ansie e paure. Siamo alla quinta giornata e mi sento di dire che non all’altezza abbiamo fatto solo un tempo".

Tutti si aspettano un aiuto da parte di Magnani, ci sarà? "Domani (oggi, ndr) facciamo la rifinitura e gli chiederò la disponibilità, vedremo… Per noi è ovviamente un giocatore di riferimento".

Qualcuno fantastica e si aspetta un rinforzo dal mercato degli svincolati, è una strada percorribile? "Non andremo sul mercato. Siamo questi e dobbiamo tenere botta".

Girma dovrebbe essere un valore aggiunto, ma non lo sta facendo vedere… "Ha saltato il ritiro ed è ancora indietro. A Castellammare è entrato un tempo, a Bolzano gli ho dato nuovamente fiducia… va recuperato fisicamente. Quando salti la preparazione succede questo…".

Charlys è pronto? "Sì, doveva capire i tempi di gioco dei compagni, ma adesso ci siamo. Ha caratteristiche fisiche di interdizione e da lui ci aspettiamo tanto. Viene da un club di Serie A e ha qualità importanti. Aggiungo poi che è un ragazzo doc, davvero eccezionale dal punto di vista umano".

Che avversario è lo Spezia? "Parliamo di una squadra che ha fatto la finale dei playoff, con ambizioni di alta classifica e con uno dei migliori allenatori della categoria (D’Angelo, ndr). Lo sappiamo e cercheremo di fare il massimo per essere più incisivi in entrambe le aree. Credo che per noi sarà fondamentale fare una buona partenza e impattare nel modo giusto".