’Doc a scuola’: i ragazzi delle medie proseguono i viaggi cinematografici

Da una goccia d’acqua e i volti curiosi di bambini in gita, ai torrenti, fiumi, sorgenti e paesaggi dell’Appennino, per raccontare le sue storie, fatte di luoghi, uomini e acqua. Dopo l’incontro con il regista Scillitani, un nuovo ‘viaggio cinematografico’, questa volta in montagna, con la regista Elisa Mereghetti e il docufilm "Acqua chi ven", alla scoperta della rivolta delle donne di Casalino, la diga di Ligonchio, gli acquedotti rurali, le Sorgenti del Secchia, e di questo tipo di opera audiovisiva. È la seconda, e per quest’anno ultima, esperienza che gli alunni della 1ª e 2ª media dell’Istituto Comprensivo di Villa hanno fatto grazie al progetto regionale "Doc a scuola".