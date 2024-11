Docce gratis per indigenti: “Ci servono più volontari”

Il servizio, nato nove anni fa, sta proseguendo ininterrottamente da allora e non venne sospeso nemmeno durante il periodo pandemico, proprio perché l’igiene personale è il primo e fondamentale presidio contro la diffusione delle malattie.

Il servizio è effettuato tutti i sabati mattina dalle 8 in poi e agli utenti vengono forniti sapone, schiuma, lametta da barba e asciugamano mentre nell’attesa viene offerta la colazione con latte caldo, caffè e brioches.

Il servizio erogato non è solo utile per la pulizia personale ma anche un’occasione per le persone per incontrarsi e intessere relazioni e, saltuariamente, in base a quanto viene donato, vengono forniti anche vestiti e scarpe.

Alcuni utenti vivono in situazioni molto precarie e aver la possibilità di una doccia calda è molto utile soprattutto in questo periodo dove le temperature diventano più rigide. Proprio per questo motivo, il servizio é ormai diventato un punto di riferimento per la città ma è sempre più difficile trovare volontari disponibili a coprire le diverse attività: accoglienza, gestione delle docce, pulizie finali pertanto il team di lavoro lancia un appello per chiedere un aiuto. Si tratta di impegnare alcune ore al sabato mattina e non serve nessuna abilità particolare, solo la voglia di mettersi a disposizione per un’attività tanto semplice quanto essenziale.

"Riteniamo questa esperienza - afferma il gruppo di volontari - un’occasione importante per incontrare da vicino le persone, conoscere le loro storie e creare relazioni che con alcuni di loro durano ormai da anni. È molto bello ormai salutarsi quando ci si incontra per le strade di Reggio: scambiare quattro chiacchiere e riconoscersi anche nella diversità è uno degli aspetti più importanti".

Al momento l’utenza è solo maschile, quindi preferibilmente si cercano volontari uomini, ma anche le donne possono rendersi disponibili nei vari compiti coinvolti in questo prezioso servizio.

Per informazioni, si possono contattare i numeri 335-7183383 (Francesco) o 335-7194153 (Roberto).