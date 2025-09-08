Doccia gelata nel finale. Correggese, che peccato

CORREGGESE 1 VIS CITTADELLA 2

CORREGGESE (3-4-3): Mantini; Carini, Ferraresi, Zarrillo; Ghizzardi (44’ st Squarzoni), Giorgino, Pampaloni, Galli; Arrondini, Siligardi (35’ st Barbuti), Errichiello (22’ st Puglisi). A disp. Narduzzo, Battistini, Montenet, Truzzi, Berni, Calì. All. Domizzi.

VIS CITTADELLA MODENA (3-4-3): Anino: Boccaccini (18’ st Fort), Sabotic, Calanca (27’ st Manzotti); Barozzini (25’ st Camara), Dodaro, Mandelli (12 st Marchetti), Carretti; Sala, Caprioni (44’ st Carrozza), Formato. A disp. Calenza, Sardella, Teresi, Rovatti. All. Gori

Arbitro: El Ella Omar Abou di Milano (Zanichelli e Caccia).

Reti: pt 19’ Siligardi, 22’ Caprioni; st 43’ Dodaro.

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti Giorgini, Ferraresi, Arrondini, Mandelli, Boccaccini, Garretti. Angoli 4 a 3, recuperi 1’+5’.

Peccato. Quando il risultato sembrava avviato sulla parità di 1 a 1 e con le due squadre stanche e ormai disposte a tirare i remi in barca, il modenese Dodaro trova il jolly, con un fortissimo tiro dai 25 metri, a fil di palo sulla sinistra di Mantini che si protende inutilmente.

Era la prima di campionato ed è il 2 a 1 per la Vis Cittadella Modena nel derby con la Correggese, con la formazione di Gori che vendica l’esclusione dalla Coppa Italia, sempre ad opera dei biancorossi, della settimana scorsa.

Dopo 13 secondi Arrondini scalda le mani di Anino con un forte tiro respinto dall’estremo geminiano; al 12’ ci prova Formato, Manini mette in angolo. Al 19’ c’è un angolo a rientrare di Siligardi dalla destra; la palla sembra colpire il primo palo e poi il portiere, prima di terminare in rete. Passano tre minuti e sul filo del fuorigioco la Cittadella pareggia con Caprioni, lanciato in profondità centralmente da un compagno. Al 27’ della ripresa, su punizione, Caprioni scheggia la parte alta della traversa. Al 43’ il gol di Dodaro, al 49’ Carini, di testa, si mangia il pari. Una gara equilibrata, con il primo tempo vivace e il secondo tempo più floscio, anche per il gran caldo.

"Mi dispiace tantissimo per il risultato – dice il mister correggese Maurizio Domizzi, in settimana abbiamo lavorato tanto, ma non è bastato. Loro sono forti e il gol di Dodaro è stata una perla. Nella "disgrazia", meglio prendere un gol così che su un errore difensivo del reparto. Nel secondo tempo il ritmo è stato un po’ troppo basso, dobbiamo migliorare in tante cose e ci proveremo già da domenica".

Claudio Lavaggi

Nella foto: la formazione biancorossa al fischio d’inizio