Docente fa causa allo Stato e vince: "Ha fatto troppi contratti a termine"

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà riconoscere un risarcimento di 24 mensilità ad un docente di religione di Reggio, per l’abuso di contratti a tempo determinato. A stabilirlo è una sentenza emessa dal tribunale di Reggio che il sindacato Uil (che assieme agli avvocati Cinzia Ganzerli e Domenico Naso ha assistito legalmente l’insegnante) definisce "una vittoria storica per la giustizia e per tutti i lavoratori precari della scuola". Il docente ha lavorato con una serie ininterrotta di contratti annuali dal 1989/90 e non è mai stato stabilizzato. Da qui la decisione di intentare una causa.

"Questa non è una semplice causa vinta, è un segnale forte e chiaro a tutto il Ministero – dichiara Luigi Fiorentino Luigi, responsabile Uil Scuola Reggio – Il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità dei contratti reiterati. Non ci fermeremo mai davanti alle ingiustizie. Continueremo a far valere i diritti di ogni singolo lavoratore, perché il nostro impegno è la loro stabilità. Questa sentenza conferma che non ci si può nascondere dietro la precarietà per negare i diritti fondamentali. Il Tribunale ha riconosciuto l’abuso dei contratti a termine, e questo è un monito chiaro: continueremo a lottare per la stabilizzazione dei lavoratori precari e non ci fermeremo mai di fronte alle ingiustizie".

"La decisione del Tribunale, che si rifà ai principi della Corte di Giustizia Europea e della Cassazione – conclude il sindacato – rappresenta un faro di speranza per migliaia di docenti e personale Ata in tutta Italia, costretti a vivere in un limbo professionale. La Uil Scuola continuerà a supportare e difendere tutti coloro che si trovano in situazioni analoghe, garantendo che l’abuso venga sempre smascherato e sanzionato".