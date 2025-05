Docufilm Aemilia, Pagliani: "Offeso e indignato da questa ricostruzione distorta della realtà"

"Offeso ed indignato". Così l’esponente di Forza Italia, Giuseppe Pagliani, interviene in seguito alla "visione del Docufilm relativo ad Aemilia 220" andato in onda sulla Rai venerdì sera. "Quel che emerge di scandaloso si manifesta negli ultimi 25 minuti di proiezione – spiega – laddove, senza alcuna possibilità di confronto e contraddittorio viene raccontata e tagliata su misura la mia figura, non per ciò che in realtà è accaduto. Ovvero quattro pronunciamenti assolutori ed uno di risarcimento per il grave caso di malagiustizia subito ma si crea una trama suggestiva priva di una serie fondamentale di passaggi tutti a mio favore". Nei giorni immediatamente successivi alla messa in onda, diversi fronti del centrodestra hanno fatto quadrato attorno a Pagliani, criticando duramente il docufilm.

"Nella ricostruzione distorta e faziosa del coinvolgimento, vengono compiute gravissime omissioni e tagli senza alcun rispetto per la verità, al solo fine di convincere lo spettatore della connivenza del politico di turno, senza mai accennare se non nei titoli di coda e per pochi istanti delle mie assoluzioni con formula piena – rincara Pagliani –. È gravissimo che, nel raccontare la mia vicenda, non siano state espresse le numerose verità emerse giudizialmente e non si sia subito specificato, durante il Docufilm, delle mie assoluzioni e manifesta innocenza.

"Non conoscevo Sarcone nè la caratura criminale dello stesso – sottolinea dunque –. Quando ho compreso realmente la natura di alcuni personaggi mi resi irraggiungibile e scelsi il rito abbreviato appositamente per addivenire in tempi rapidi all’accertamento della mia innocenza". "Grave è considerare colpevole un semplice indagato – conclude – ma è molto più grave rinnovare un processo mediatico per chi è stato più e più volte prosciolto nei vari gradi del giudizio".