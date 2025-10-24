Docufilm sul processo ‘Aemilia’. Pagliani chiede i danni alla Rai

Rimozione del docufilm dalle piattaforme on demand e 250mila euro di danni. È quanto chiede Giuseppe Pagliani, avvocato e consigliere comunale di Forza Italia a Scandiano, alla Fidelio srl e alla Rai per la fiction ’Aemilia 220’ sul maxi processo contro la ’ndrangheta, andato in onda nel maggio scorso. Pagliani venne arrestato nel 2015 con l’accusa di conscorso esterno in associazione mafiosa (era presente nella famosa cena al ristorante ’Antichi Sapori’ con persone ritenute vicine al clan Grande Aracri) e trascorse in cella tre settimane prima che il Riesame lo liberasse. In primo grado fu assolto in abbreviato, poi condannato a 4 anni in appello. Dopo un primo ricorso in Cassazione venne disposto un nuovo processo che si concluse con un’assoluzione, poi impugnata dalla Procura generale d’Appello. Ma la Cassazione ha messo fine alla battaglia giudiziaria giudicando il ricorso inammissibile.

Pagliani contesta alla tv di Stato che – nella docufiction – "la notizia del suo totale prosciogliemnto sia stata relegata, in modo del tutto marginale, sproporzionato e insufficiente, a un fugace riferimento nei titoli di coda, privo di spiegazione o di rilievo visivo", ritenendo che "la speculazione palesemente diffamatoria svolta durante la trasmissione sulla mia persona compiuta per cercare di dare un colore politico all’indagine Aemilia sia a dir poco vergognosa, non può passare inosservato l’attacco ignobile e pubblico ad una persona manifestamente innocente e risarcito dallo Stato per l’ingiustizia subita. Il tentativo di realizzare una narrazione che così volgarmente faziosa non poteva essere da me e da noi tollerata. Pertanto abbiamo deciso di agire in giudizio per riportare la verità materiale e giudiziale al proprio posto, il mancato rispetto dell’ingiusta ed ingiustificata sofferenza patita per sette anni e mezzo da me, dai miei genitori, dai mie colleghi, dai miei amici nonché da tutti coloro che si oppongono al governo politico ed amministrativo delle nostre terre meritava una risposta molto determinata e dura".

Perciò, Pagliani ha dato mandato ai suoi legali Gianluca Dallari e Valentina Cavani di diffidare la Fidelio srl che ha prodotto il docufilm, chiedendo danni quantificati per 250mila euro.