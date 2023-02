Arriva anche a Reggio, sabato 11 febbraio, alle 15, all’hotel Astoria, in via Leopoldo Nobili, ”Invisibili”, il contestato documentario di Paolo Cassina sulle reazioni avverse da vaccino anti-Covid, cancellato da YouTube, ma ancora disponibile su Rumble, che sta facendo il giro d’Italia con le proiezioni dal vivo. Prodotto da “Playmastermovie” nel 2022, per la regia di Paolo Cassina, in collaborazione con Alessandro Amori, regista e filmmaker, e Nicola Bottos, pianista e compositore, per le musiche, il lungometraggio raccoglie le testimonianze dirette di chi ha subito reazioni avverse, danni o malori improvvisi, dopo essersi sottoposto al vaccino ‘anti-Covid’, ma sono presenti anche interventi di medici e professionisti nel campo della giurisprudenza.

"“Invisibili” si propone di mostrare le testimonianze sulle reazioni avverse provocate dal vaccino anti-Covid e di farsi denuncia verso le istituzioni, considerate colpevoli di voler far sparire queste persone rendendole ‘invisibili’ – scrivono in una nota gli organizzatori –. Il documentario è stato concepito dai suoi autori come un “bene collettivo”, eppure è stato censurato da YouTube, perché “viola gli standard della community”. Abbiamo deciso di realizzare un documentario che vuole portare l’attenzione sulla reale gravità di questi casi, attraverso le voci dei danneggiati ma anche dei professionisti del mondo della sanità e della magistratura. Riteniamo ‘Invisibili’ un bene della collettività, le cui informazioni devono raggiungere più persone possibili, e per questo motivo abbiamo deciso di pubblicarlo gratuitamente".

Alla proiezione sarà presente il regista documentario Paolo Cassina e interverranno anche Alessandra Chiavegatti, magistrato, Paolo Schicchi, medico chirurgo, Giuseppe Barbaro, cardiologo, Paola Ponzo, psicologa e psicoterapeuta, ed Elena Da Roncò, del Comitato “Ascoltami”. Modera Carlo Freccero, ex direttore Rai e massmediologo.