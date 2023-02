Documentario racconta i set dei film

Stasera alle 21 al teatro dell’oratorio parrocchiale, piazza Umberto I a Poviglio, è in programma un evento legato al ricordo dei set dei film di Peppone e don Camillo a Brescello. Dalle 19,45 è prevista una apericena, mentre alle 21 è in programma "Io sul set di don Camillo", documentario di Andrea Setti (foto) ed Ezio Aldoni a raccontare incontri inediti e testimonianze sui set dei film girati a partire dal 1951. Quattro racconti, altrettante storie, sguardi, persone: uno spaccato della vita e dell’importanza che le riprese cinematografiche a Brescello rivestirono per la comunità.

Un documentario sugli anni in cui il piccolo paese sul Po si preparava a diventare un luogo conosciuto nel mondo, grazie al successo che negli anni successivi avrebbero avuto i film tratti dalle storie di Giovannino Guareschi, con i volti di Gino Cervi e Fernandel.