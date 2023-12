Documento congiunto Lega-Pd : "Copertura telefonica a Civago"

Impegnare la Giunta a farsi portatore di interesse e da mediatore fra gli Enti interessati al fine di comprendere all’interno del progetto CellMon (cellulari in montagna) anche l’area dell’Alta Valle del Dolo, e il centro abitato di Civago, nel reggiano. Lo chiede un ordine del giorno a firma congiunta dei consiglieri regionali Gabriele Delmonte e Maura Catellani per la Lega, e Andrea Costa per il Pd, i quali segnalano come l’unico operatore ora presente in zona, Vodafone, sia al centro di segnalazioni per malfunzionamenti e disservizi, una situazione che è peggiorata da giugno 2020. La Regione è già impegnata nel garantire la copertura telefonica delle zone montane con un investimento di 4 milioni quest’anno per infrastrutture su tutto il territorio, sostenendo il progetto CellMon. Almeno dal 2019, Civago è inserita dall’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, nelle 1.220 località italiane dove telefonare, mandare un messaggio sms, navigare in Internet con il proprio smartphone è impossibile o quasi. La rete fissa Bul (Banda Ultra Larga) presente in paese non è sufficiente a garantire una minima copertura Gsm, almeno per permettere il servizio telefonico di chiamata vocale, anche d’emergenza.

L’obiettivo dell’ordine del giorno congiunto tra maggioranza e minoranza è “supportare ed incentivare l’afflusso turistico con un buon funzionamento dei servizi pubblici a disposizione non solo dei visitatori ma anche dei residenti. Per questo motivo già negli scorsi anni la frazione di Civago era stata dotata di una rete Wi-Fi pubblica e gratuita disponibile nella piazza del paese".

Delmonte, Catellani e Costa ricordano che il progetto “CellMon - Cellulari in Montagna è una iniziativa voluta dalla Regione, che individua le aree dove il servizio telefonico e di connettività dati mobile a banda ultra-larga è carente: viene installato un traliccio (su un terreno fornito dal Comune) messo a disposizione degli operatori di telefonia a patto che prevedano l’attivazione del servizio entro sei mesi, con un impegno a mantenerlo attivo per almeno 5 anni".

s.b.