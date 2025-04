Dodici anni accanto al Papa: "Mi ha reso la prima donna a intervistare un pontefice"

"Leggeva i miei articoli ogni giorno. Mi faceva sempre sapere se gli piacevano o meno, ma non mi sono mai sentita condizionata". Franca Giansoldati, giornalista tra le più note vaticaniste italiane, ha seguito Papa Francesco in tutti i suoi viaggi. Ne ha colto la voce e i silenzi, le contraddizioni e la straordinaria umanità. Dall’Appennino reggiano al cuore della Santa Sede, Giansoldati ha costruito con il pontefice argentino un rapporto di rispetto e confidenza che ha attraversato dodici lunghi anni di pontificato.

"L’ho conosciuto nel 2013, quando fu eletto. Poco dopo mi presentai a un’udienza e da lì iniziò il nostro rapporto di fiducia. Mi concesse la sua prima intervista per il Messagero, ed era anche la prima intervista di un Papa con una donna, se si esclude un precedente ottocentesco legato al caso Deyfus" racconta. Un rapporto a distanza, ma anche ravvicinato: "Da lui ho portato anche gli editori del mio gruppo editoriale. L’ho conosciuto nei viaggi apostolici, una settantina, in giro per il mondo e per l’Italia. In quelle occasioni sei sullo stesso aereo, lo incontri, parli con lui. Questi viaggi ti danno l’opportunità di comprenderne davvero la personalità".

Nel tempo insieme, Papa Francesco ha dimostrato alla giornalista una sensibilità rara: "Una volta gli dissi che venivo da Casina, che mia madre non stava bene. Gli ho portato il mio babbo. Ogni volta mi chiedeva come andavano le cose, e lo faceva con tutti, giornalisti italiani e internazionali che giravano con lui, creando dei legami duraturi negli anni. Non si limitava ai soli saluti: voleva sapere da dove venivi, cosa ti preoccupava. Era davvero il Papa della gente, nel senso più concreto".

Un legame molto forte che però non ha mai intaccato il rigore professionale di Franca. "Mi faceva sapere se gli erano piaciuti i miei articoli o meno, se era rimasto scontento. In ogni caso però, non mi sono mai sentita condizionata dalle sue parole. Ho sempre raccontato tutto, luci e ombre. È stato un pontificato non totalmente lineare, con fragilità evidenti, anche a livello di governo dove diciamo che Francesco è stato un po’ un pasticcione. Ma quando l’ho visto nella bara, l’altra mattina, a me è affiorato un solo messaggio: la sua bontà".

La giornalista conserva molti ricordi personali, piccoli ma significativi. "Una volta, durante un volo, lesse un mio articolo e disse che tutti i presenti avrebbero dovuto leggerlo. Oppure un’altra volta mi lodò per il libro che scrissi sulla sua enciclica Laudato si’ dicendo: ’Si vede che le donne lavorano meglio’, al punto che volle firmarne la prefazione. E anche quando scrissi del genocidio armeno, libro del quale mi firmò ancora una volta la prefazione, si appassionò all’argomento. Da allora, ogni volta che mi vedeva, mi chiamava ’l’Armenina’".

Proprio la Laudato si’, l’enciclica pubblicata nel 2015, è uno dei passaggi chiave del pontificato di Bergoglio. "Già Giovanni Paolo II e Benedetto XVI volevano affrontare il tema ambientale – spiega Giansoldati –, ma all’epoca la scienza non aveva ancora maturato una posizione univoca. Francesco ha deciso di scriverla solo dopo essersi confrontato con esperti, teologi, premi Nobel. Mi disse che non era ambientalista, ma lo diventò ascoltando i vescovi amazzonici nel 2007. La conferenza di Aparecida, in Brasile, fu il punto di svolta per lui, perché in quell’occasione vennero esposte delle problematiche marginali che poi si sono sviluppate e hanno avuto conseguenze sull’equilibrio del pianeta. In futuro, fra 30 anni, grazie alla Laudato si’ nessuno potrà giudicare la Chiesa di essere rimasta zitta davanti allo scempio che l’uomo sta facendo sulla natura".

Nonostante tutte le strade che ha aperto e tutti i temi che ha affrontato, nel cuore di Franca Francesco rimarrà il Papa della gente, famoso per aver avuto un’empatia straordinaria e un’attenzione rara verso i più deboli. "Quando ho saputo della sua morte per me è stata un po’ una sorpresa. Ok la malattia ma non mi aspettavo un declino così veloce. Il giorno prima l’avevo visto in piazza San Pietro che salutava i bambini. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nella mia vita che ho sentito anche tra i miei colleghi".

Con una voce piena di emozione, la giornalista si rivolge a Sua Santità per l’ultima volta: "Se potessi dirgli una cosa, sarebbe grazie. Grazie per il bene che mi hai voluto. Sono molto indipendente nel mio lavoro, non ho mai fatto sconti, ma lui non me li ha mai chiesti. E questo, per me, vale più di tutto".