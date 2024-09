Dodici emendamenti di ’Castelnovo al Centro’

Il gruppo di minoranza, ‘Castelnovo al centro’ parte alla grande presentando 12 emendamenti sui vari temi, dall’ospedale al sistema di raccolta dei rifiuti, passando per turismo, welfare, servizi sociali e infrastrutture. Non intendono fare sconti i consiglieri comunali Ermanno Briglia, Mattia Casotti, Sabina Nardini, Claudia Beretti e Gabriele Tacconi: intendono introdurre proposte di modifica alle linee di mandato dell’amministrazione per i prossimi 5 anni, discusse nel consiglio comunale di mercoledì. Partiti dal Sant’Anna, "struttura su cui chiediamo l’istituzione di una commissione tecnico scientifica presieduta dal sindaco e chiedere alla prossima giunta regionale la riapertura del punto nascite". Altri temi importanti come la revisione del sistema dei rifiuti e nuovo confronto con Iren, abbattimento della Tari per gli esercizi e le attività commerciali, da rivedere il tema della gestione degli accessi alla Pietra di Bismantova, "ridotta in condizioni pietose a causa anche dell’azione dell’acqua".