Dodici mesi super con la ’Bella Emiliana’ E’ uscito il calendario della segretaria Sara Rinaldi

La vincitrice dell’ultima edizione del concorso "La Bella Emiliana", Sara Rinaldi, è la protagonista del calendario 2023 della gara di fascino e bellezza promosso dal fotografo reggiano Giuseppe Bucaria, lo stesso che ha realizzato gli scatti che accompagnano Sara, mese per mese.

Si tratta del sesto calendario del concorso, che dalla prossima edizione vuole espandere ulteriormente i propri confini.

Sara Rinaldi ha conquistato la fascia di bellezza nella finale reggiana a Villa d’Este, a Rivalta. Nata a Borgotaro, vive a Parma e lavora come segretaria in uno studio dentistico della città d’oltre Enza.

Nei giorni scorsi il calendario è stato presentato al discobar Gate 19 di Scandiano.

Presente anche Alessandro Zavaroni, il "Bello Emiliano". Ci sono scatti realizzati in spazi interni, ma anche foto all’aria aperta, con un omaggio al grande fiume, ambientate al chiosco Peace in Po, al lido di Guastalla. Il calendario sarà a disposizione anche nel commercio online, su Amazon, cercando di promuovere ulteriormente il concorso, che non si è fermato neppure durante l’emergenza sanitaria, con la gara che è proseguita online, con votazioni via social. "Interprete e protagonista del calendario – spiega il fotografo Bucaria – è Sara Rinaldi, una segretaria di Parma, vincitrice del concorso della Bella Emiliana 2021, che incarna alla perfezione la femminilità di una ragazza over. Il primo appuntamento del nuovo anno del concorso della Bella Europea Italiana si terrà il 5 gennaio al ristorante Hermitage di Massenzatico con in palio le fasce Il Bello Emiliano Boy e La Bella Emiliana Girl".

Dal 2023 il concorso sarà allestito con un format ampliato: oltre ai tradizionali casting si proporranno eventi e sfilate all’interno di cerimonie di matrimonio e cocktail party.

a.le.