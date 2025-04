Dodici pioppi destinati all’abbattimento: "Rischio di cedimento"

Dodici pioppi, ritenuti "ammalorati", situati nei pressi delle scuole di Novellara, sono destinati all’abbattimento, con l’impegno a essere sostituiti da ventiquattro essenze autoctone. È il risultato della visita della impresa incaricata che, come di consueto, esegue le verifiche sulle piante in prossimità delle scuole pubbliche sul terreno comunale novellarese. I pioppi indicati come "ammalorati", e quindi a possibile rischio di cedimenti di fronte di venti atmosferici estremi, verranno abbattuti nei prossimi giorni a titolo precauzionale per garantire la massima sicurezza nei cortili delle scuole. Troppo spesso, infatti, vento e temporali provocano cadute di piante e di grossi rami.

A fronte di questo intervento, l’amministrazione comunale di Novellara, nel segno della sicurezza dei bambini ma anche ai temi di carattere ambientale, ha deciso di rimpiazzare gli alberi rimossi piantumando due alberi di specie autoctone per ogni albero abbattuto. Saranno quindi ventiquattro gli alberi che saranno messi a dimora nella stessa zona dopo l’abbattimento, garantendo "sicurezza e verde" all’interno delle aree gioco.