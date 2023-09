Dodici spettacoli da segnare sul calendario

Si apre la nuova stagione del teatro Pedrazzoli di Fabbrico, con dodici appuntamenti tra prosa e musica.

Una stagione che si apre con la novità del neo direttore artisico, Domenico Ammendola, che sostituisce Gabriele Tesauri, a sua volta nominato assessore comunale a Correggio.

Il cartellone si apre il 7 ottobre con il debutto di "Proceduta", nuova produzione di NoveTeatro, spettacolo ambientato in un futuro non lontano in cui sarà possibile commissionare la costruzione di credibili repliche di noi stessi, capaci di sopravviverci.

Il 21 ottobre in scena "Il mercante di Venezia", una commedia a più voci con la Bottega degli Apocrifi.

Il 4 novembre da Roma arriva il "Gruppo della Creta" con "Arcarnesi", tratto dalla commedia teatrale di Aristofane, dedicata alla pace.

Il 18 novembre la compagnia AriaTeatro con "Tre sull’altalena", per riflettere e ridere sulla propria esistenza.

Il 16 dicembre un’altra nuova produzione di NoveTeatro, "Un curioso accidente", con gli attori coinvolti in un percorso di studio e di creazione, diretti da Elena Bucci e da Domenico Ammendola, che li condurranno alla scoperta dei personaggi goldoniani.

Sabato 10 febbraio va in scena "La donna alata", produzione Ars.

Il 24 febbraio tocca a "L’uomo dal fiore in bocca" di Luigi Pirandello, prodotto da Manifatture Teatrali Milanesi. Il 6 aprile ci sarà "Wonderboom, l’asta alla fine del mondo" di Stefano Cenci. Un’asta interattiva ma anche uno spettacolo cantato recitato e danzato.

Per la musica, invece, il 2 dicembre lo spettacolo "Buonasera Sig. G", dell’Accademia dei Folli, con musiche e testi di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Il 27 gennaio "L’Europa s’è desta", produzione del teatro Giovanni Rinaldi di Reggiolo, con voce recitante, musicisti, coro, gli allievi della scuola media di Fabbrico con direzione di Luigi Pagliarini.

Il 23 marzo in scena "Ciao amore ciao", inchiesta su Luigi Tenco, spettacolo di Asini Bardasci e NoveTeatro.

Da oggi via al rinnovo degli abbonamenti, da sabato 23 la vendita di quelli nuovi.

Dal 30 settembre vendita singoli biglietti. Abbonamento completo a 179 euro, per cinque titoli a 75 euro, per singoli spettacoli a 17 euro (intero).

In programma pure "Hakuna Matata", laboratori creativi per bambini mentre gli adulti sono a teatro, al costo di 5 euro e prezzo ridotto per i genitori.

Informazioni: www.noveteatro.it.