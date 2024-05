Dogane, dipendenti contro ipotesi di accorpamento

Sit-in di protesta per i lavoratori dell’Agenzia delle Dogane di Reggio che hanno manifestato e gridato il loro "no" alla prospettiva di accorpamento con altre sedi paventata dal Governo. Un caso sollevato per primo dalla presidente di Unindustria Roberta Anceschi che si è schierata contro l’ipotesi. Ad appoggiare i dipendenti – ieri scesi in strada in via Napoli, davanti alla sede, con tanto di bandiere dei rispettivi sindacati – anche i politici bipartisan. Al presidio anche il deputato Andrea Rossi e il consigliere regionale Andrea Costa del Pd oltre al candidato sindaco del centrodestra Giovanni Tarquini che dice: "Un accorpamento rischierebbe di inficiare l’efficienza e la qualità del servizio prestati alle imprese"