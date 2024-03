Dogane inglobate da Modena. La lettera aperta dei sindacati: "Difendiamo la nostra economia"

Una lettera aperta indirizzata a tutti i partiti, alle istituzioni di Reggio e alle associazioni di categoria affinché prendano una posizione forte contro il rischio declassamento che sta correndo l’Agenzia Dogane e Monopoli della nostra provincia. La lettera è stata sottoscritta da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa. "L’Agenzia di Reggio è un ufficio che è primo in regione per rendimento e che rappresenta un sostegno molto importante al Made in Reggio e all’import-export del territorio – dicono i sindacati –. Tutti gli indicatori sono lì a confermarlo e per questo l’operazione che trasferirebbe il centro decisionale a Modena rappresenta una di quelle situazioni farsesche ricorrenti nella burocrazia italiana. Vogliamo non solo difendere i lavoratori, ma ottenere la giusta valorizzazione dell’Agenzia, perché rappresenta esattamente una scelta per il bene comune, una scelta per lo sviluppo dell’economia e per l’attrattività del nostro territorio", spiegano i tre sindacati.

E ancora: "L’Ufficio doganale di Reggio ha movimentato nel 2023 132.565 dichiarazioni doganali per l’export, altre 152.199 per l’import e ha 2.234 codici ditte nel settore delle accise. Performance che hanno reso questo Ufficio il secondo per resa sul territorio nazionale ed il primo in Emilia-Romagna. Lo vogliamo dire forte e chiaro soprattutto oggi che la nostra regione si è appena confermata leader nell’export pro-capite. La nostra non è una battaglia di campanile né chiediamo di trasformare la difesa della piena operatività dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Reggio in un campo di battaglia politico, chiediamo unità di intenti a tutte le istituzioni del territorio. Vogliamo non solo difendere i lavoratori, ma ottenere la giusta valorizzazione dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Reggio Emilia, perché rappresenta esattamente una scelta per il bene comune, una scelta per lo sviluppo dell’economia e dell’attrattività del nostro territorio".

Nel frattempo anche Unindustria Unindustria Reggio interviene nuovamente sulla volontà di sopprimere l’ufficio provinciale dell’Agenzie delle Dogane. Oltre al mondo imprenditoriale si sono espressi a difesa di questo presidio fondamentale per la tenuta e lo sviluppo dell’economia e dell’export reggiani esponenti politici locali e regionali, oltre alla compagine sindacale e ai lavoratori stessi dell’Ufficio, tutti contrari a questa ipotesi. L’appello rilanciato dagli Industriali reggiani è di attivare subito un tavolo di confronto tra il direttore delle Dogane Roberto Alesse e le rappresentanze imprenditoriali, istituzionali, sindacali e politiche della nostra città e Regione.