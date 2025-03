Dolce camminata ai ‘Fontanili’

Ritornano le camminate con ‘Andar per Campi’: domani, sabato 8 marzo, dalle 14,30 verrà visitata la straordinaria oasi naturalistica dei Fontanili di Valle Re. Il ritrovo dei partecipanti è presso il parcheggio della Riserva naturale, in località Razza di Campegine. È consigliato uso di stivali. Allo storico Franco Boni, nelle spiegazioni che accompagneranno lungo i percorsi, si affiancherà Loretta Bellelli che ci accompagneranno lungo i percorsi. Per essere aggiornati su eventuali variazioni di programma è stato creato un gruppo whatsapp ‘Andar per Campi’. Altre info sul Facebook del Comune di Montecchio, oppure contattando Boni al numero 3479004910.