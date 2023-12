Dolci natalizi in regalo agli anziani

Puntuale come ogni anno, nel periodo delle festività natalizie, un residente a San Martino in Rio, Eronne Iotti, si è voluto ricordare degli ospiti delle case di residenza anziani del paese, donando loro panettoni e pandori destinati ai pensionati assistiti nelle strutture protette, oltre che al personale in servizio e ai volontari dell’Avo, sempre attivi a favore delle persone bisognose di cure e di compagnia. "Come ogni anno – ha confermato il primo cittadino, Paolo Fuccio – ho accompagnato il signor Iotti in questo gesto benefico, con una visita agli ospiti e al personale della casa protetta locale". Il donatore si è trasformato in un Babbo Natale che ha consegnato i regali a destinazione, alla presenza di Maria Grazia Brozzi (responsabile del servizio Asp) e Katia Munari (responsabile di struttura).