Dolore e distruzione in Palestina ‘Witness to Genocide’, il lascito

Immagini potenti e reali che raccontano storie di oppressione e resistenza in una regione in conflitto da decenni sono al centro della mostra ‘Witness to Genocide’, di Mohammed Zaanoun, che si inaugura sabato 22 marzo al teatro Arci di Barco. L’esposizione farà tappa anche a San Polo e a Montecchio Emilia. Le fotografie in esposizione ritraggono la vita e le violazioni dei diritti umani nei territori palestinesi. La mostra è promossa dal sindacato pensionati Spi Cgil e dall’Anpi Bibbiano con patrocinio del Comune, mentre la proprietà degli scatti è del comitato provinciale Arci di Ferrara.

Il programma dell’inaugurazione inizierà alle 18, nella sala Corradini a Barco, con la presentazione del giornalista Giulio di Meo (di Witness Journal), cui seguirà la lettura di due poesie di Giovanni Cossu in lingua italiana e araba (la lettrice in lingua araba sarà Mariam Afifi). Le fotografie rimarranno esposte fino a giovedì 27 Marzo, per poi fare tappa a San Polo, da venerdì 28 marzo a domenica 30 marzo, al circolo Arci Indiosmundo, quindi a Montecchio da sabato 5 a domenica 6 aprile e da sabato 12 a domenica 13 aprile a casa Cavezzi. Zaanoun è membro del collettivo Activestills, che riunisce fotografi palestinesi, israeliani e internazionali. Il loro lavoro sottolinea le profonde divisioni sociali, economiche e politiche della regione.

Lara Maria Ferrari