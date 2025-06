Dolore per la scomparsa di Guillaume Clin. Deciso un momento di ricordo al Bar Sueda

Ha destato un profondo cordoglio anche a Campagnola, paese in cui aveva abitato fino a qualche anno fa con la madre, la notizia della prematura scomparsa di Guillaume Clin, 41 anni. Di origine francese, dopo un lungo periodo nel paese nella Bassa era tornato a vivere oltralpe, in Normandia. Guillaume aveva lavorato come agente di commercio. E per domani alle 19 è stato organizzato "Un saluto a Guillaume", un momento di ricordo al bar Sueda, in piazza Roma, locale da lui frequentato, in centro a Campagnola. Un’occasione, per amici e conoscenti, per ricordarne la figura. Era amante dello sport, appassionato di scacchi, del golf e tifoso di calcio, in particolare della Fiorentina. Anche il sindaco Alessandro Santachiara lo ricorda: "Frequentava gli eventi e le feste in paese. A Campagnola in molti lo ricordano come una persona molto positiva e solare".