Dolori cronici spariti grazie a un intervento

Un dolore persistente al ginocchio che non le dava tregua da alcuni anni e che non rispondeva a farmaci e fisioterapia impedendole di svolgere molteplici attività personali e lavorative. Un vero e proprio calvario per una donna di 47 anni, dopo un trauma riportato cinque anni fa. Nessun miglioramento nonostante terapie con antidolorifici, fisioterapia e infiltrazioni, con gravi limitazioni nella capacità di camminare, tanto da dover cambiare perfino lavoro a causa dell’invalidità.

Ma grazie a un innovativo intervento portato a termine dall’Equipe di Terapia Antalgica (foto) della struttura di Anestesia e Rianimazione dell’Ausl di Reggio diretta dalla dottoressa Annunziata Carrese Cirillo, la paziente è potuta tornare alla sua vita normale. Dopo aver diagnosticato la Complex Regional Pain Sindrome, i medici hanno optato per la neurostimolatore gangliare, tecnologia per modulare i segnali nervosi interrompendo la percezione di dolore.

L’intervento è stato eseguito dalle dottoresse Chiara Rocchetti e Federica Causo in anestesia locale, con una breve degenza in Day Hospital. I risultati sono stati immediati e sorprendenti. Prima dell’intervento, il semplice camminare o il salire le scale era un’impresa ardua.

Grazie al neurostimolatore, la paziente ha notato un abbassamento sostanziale dell’intensità del dolore che le ha consentito di riprendere a fare delle passeggiate e partecipare ad appuntamenti sociali senza il timore che il dolore la limitasse o la bloccasse improvvisamente.