Domande fisse e due minuti a risposta

Un dibattito a tratti vivace ma tutto sommato molto corretto, con rispetto reciproco, quello andato in scena con i quattro candidati al ruolo di sindaco di Correggio. Un confronto che si è svolto con domande fisse per tutti e con i candidati chiamati a rispondere in un tempo massimo di due minuti, con possibilità di replica per un massimo di 30 secondi. Infine, l’appello finale che ha permesso di parlare per tre minuti. La registrazione della serata è visibile sulla pagina di "Se sei di Correggio…".