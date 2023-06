Domani a Scandiano le sacre reliquie di Santa Teresa

Arrivano a Scandiano le reliquie di Santa Teresa e dei suoi Santi Genitori, Louis Martin e Zèlie Guerin. Questo per la ricorrenza del 150° anniversario della nascita e del 100° anniversario della beatificazione di Santa Teresa di Lisieux. Prima di arrivare a Roma le reliquie sosterranno domani nella chiesa di Santa Teresa di via Ventasso per tutta la giornata, chiesa a lei dedicata. Alle 7,30 sono previste le Lodi, poi la chiesa rimarrà aperta tutto il

giorno, con la celebrazione della Messa alle ore 19 .

gi.fi.