Domani al Fanticini l’imperdibile ’Gran Ballo Imperiale’

Anno nuovo, spettacolo nuovo. È sempre più un’eccellenza, il gruppo coreografico Skating Art dell’Olimpia Viano che ha già raccolto un enorme successo per lo spettacolo sui pattini ’Lo Schiaccianoci’ a gennaio 2024 al Fanticini a Reggio e replicato a novembre al palaBursi di Rubiera, registrando in entrambi i casi il sold-out.

Ora i pattinatori vianesi sono pronti a far emozionare ancora il pubblico: domani alle 20.30 al Pala Fanticini ci sarà il nuovo spettacolo sui pattini dal titolo ’Gran Ballo Imperiale’.

Per circa un’ora e mezzo, tra dame in abito lungo e cavalieri in smoking pronti a volteggiare a passo di valzer, gli spettatori saranno catapultati in uno spettacolo dal sapore tardo romantico che farà volare l’immaginazione ai tempi della principessa Sissi e all’atmosfera dei balli di corte dell’800.

Lo spettacolo sarà impreziosito dai costumi e dalle scenografie realizzate da Marco Guion per la Bottega del Teatro di Reggio Emilia e ci sarà la collaborazione ormai consolidata con diverse altre società del territorio, a cui si aggiungerà la componente artistica con nomi a dir poco altisonanti.

Per l’occasione saranno ospiti Carla Ushizaka, prima ballerina presso il teatro dell’Opera di Slesia, e Angelo Vincenzo Egarese ospite nelle più grandi compagnie europee, la scuola di danza Aulos oltre alla collaborazione con il Conservatorio Peri-Merulo che suonerà e canterà dal vivo alcune delle più belle melodie dell’800.

Infine, saranno presenti i più volte campioni mondiali di pattinaggio artistico Sara Venerucci e Marco Garelli e i neo vice campioni mondiali Juniores, Noah Cavallini e Ludovica Pari.

Nella conferenza stampa nella sede della Provincia, ha fatto gli onori di casa il sindaco di Viano Fabrizio Corti: "Siamo fieri di questo evento e vogliamo che questa attività venga promossa oltre i confini provinciali; ringrazio la società per il lavoro quotidiano che svolge con tanti ragazzi del territorio".

Il direttore coreografico Marco Guion spiega meglio il progetto: "Siamo gli unici a livello europeo che faremo un intero spettacolo, trasponendo il balletto al pattinaggio a rotelle. Questo è il secondo step di un progetto più ampio che si concluderà il prossimo anno con la rappresentazione ’Back to Broadway’, che ricalca la commedia musicale americana, in occasione del quarantennale della società vianese".

La presidentessa dell’Olimpia Viano, Federica Razzoli, non nasconde la grande emozione per i risultati raggiunti: "Questo è un progetto in cui lo sport è protagonista mentre la danza e la musica ne sono al servizio. Parallelamente siamo riusciti a trasformare un palazzetto in teatro, facendo scoprire il mondo dello sport a chi solitamente è abituato solo ad andare a teatro".

Cesare Corbelli