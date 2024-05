Domani al Teatro Bismantova l’aperitivo, poi il film di Spielberg

Si conclude domani, con la proiezione di uno dei film più importanti di Steven Spielberg, il festival di cinema, scienza e filosofia divenuto ormai un classico della fantascienza: ‘Incontri ravvicinati del terzo tipo’. Il festival ìè partito a ottobre e si è sviluppato sulla proposta di grandi film abbinati a incontri e dibattiti con grandi ospiti, per parlare di temi che disegnano il nostro contemporaneo, da quelli più universali e classici ai più attuali e specifici. Fra gli intervenuti: la regista Liliana Cavani, la pianista Rossella Spinosa, la scrittrice e sceneggiatrice Silvia Scola, il musicista Massimo Zamboni, gli scienziati Vittorio Gallese, Riccardo Zecchina, Marco Salucci, Luca Bindi, Silvano Fuso e tanti altri. L’ultimo appuntamento sarà dunque domani a partire dalle 19.45 al Teatro Bismantova: ci sarà un piccolo aperitivo, seguito alle 20 dalla proiezione di ‘Incontri ravvicinati del terzo tipo’, film di Spielberg del 1977 con protagonisti Richard Dreyfuss e Francois Truffaut. Tema della serata "la pseudoscienza, e i motivi per cui gli alieni non hanno costruito le piramidi", sui quali dialogheranno Fabio Canessa, scrittore e direttore artistico del festival Giano, e Roberto Fieschi professore emerito di fisica all’Università di Parma. Fieschi nel corso della sua attività accademica ha toccato vari campi: raggi cosmici, fisica molecolare, termodinamica dei processi irreversibili, meccanica statistica e, dal 1960, fisica dello stato solido. Proposta del Comune di Castelnovo Monti.

s. b.