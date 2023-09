Domani apre la mostra ’Chronos’

Apre domani alle 17 a Guastalla, all’ex chiesa di San Francesco, la mostra "Chronos", visitabile fino al 15 ottobre, sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. In esposizione opere di Deni Alfieri, Henry Guatteri e Marino Iotti. Alfieri fa appello alle circonvoluzioni senza meta, ai cromatismi accesi, spezzando gli intrecci di linee vorticose, e a un pensiero capace di comprendere piani molteplici. Henry Guatteri riconosce e accetta la straordinarietà delle cose fuori dall’ordinario, la sua azione crea qualità e sostiene "l’essere creativo ed alternativo in opposizione all’acquiescente e conformista". Iotti è specchio del nostro tempo: le sue soluzioni compositive materiche e pittoriche si avvalgono di graffiti e simboli arcaici, per dare luce, forma, spirito di mediazione e conciliazione.