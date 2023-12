Domani c’è il falò del Vecchione

Domani a Castelnovo Sotto torna il tradizionale falò del Vecchione, dalle 18 in piazza IV Novembre per un evento organizzato dall’associazione Al Castlein. Ritrovo in piazza dalle 17 con distribuzione di panettone e cioccolata calda, tra scambio di auguri. Poi verrà incendiato il grande fantoccio in cartapesta, che rappresenta il vecchio anno che se ne va. L’evento è promosso dall’associazione che organizza lo storico carnevale a Castelnovo Sotto, che nel 2024 andrà in scena con le grandi sfilate allegoriche tutte le domeniche, dal 4 al 25 febbraio.