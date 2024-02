DOMANI C’è VENEZIANI

Nuovo appuntamento con lo scrittore Marcello Veneziani, ospite dell’Associazione culturale Balder, presieduta da Marco Eboli.

Alle 16,30 di domani, all’Astoria, Veneziani presenta il suo ultimi libro – ”L’amore necessario. La forza che muove il mondo” – guidandoci alla scoperta di un’alternativa alla solitudine che troppo spesso ci avvolge nella società individualistica. L’amore per la vita e per l’altro si manifesta come l’unica forza in grado di salvarci dalla minaccia dell’isolamento e dall’egocentrismo patologico. L’autore ci presenta una filosofia di resistenza e si interroga sull’odio, l’indifferenza, il concetto di Patria e i legami familiari. Ingresso libero.