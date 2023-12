Domani è annunciata neve. Forse già sabato si potrà sciare

Venticinque centimetri di neve non bastano per dare il via alla nuova stagione sciistica 20232024. Incerta se non impossibile l’apertura degli impianti nelle tre stazioni dell’Appennino reggiano: Cerreto Laghi, Febbio e Ventasso Laghi.

Intanto domani al Cerreto è il 70esimo anniversario della stazione, giorno di festa speciale: alle 19 ci saranno i fuochi d’artificio. Se nel frattempo verrà altra neve, come annunciata, sabato si potrà dare il via agli impianti: gli operatori turistici del Cerreto sono pronti ad accogliere gli appassionati.

A Febbio stanno lavorando intensamente per rimediare i danni causati dal recente maltempo: quest’anno che erano pronti a ripartire dopo un lungo tempo di inattività, ma il forte vento ha fatto ‘volare’ la cabina a monte della stessa seggiovia.

L’ing. Cecchelani, direttore della Planeta srl, società di gestione degli impianti di Febbio, sta curando il lavoro di ripristino della centralina della seggiovia triposto. In collaborazione con l’Amministrazione di Villa Minozzo, la nuova gestione sta dando un volto nuovo alla stazione di Febbio: è stato ricollocato un nuovo tapis-roulant, rifatto il campo scuola e e sistemati i servizi base. La stazione di Febbio sta lottando contro il tempo per aprire gli impianti al più presto. A Ventasso Laghi non bastano 20 centimetri di neve per avviare la stagione sciistica: si aspetta l’imminente nevicata annunciata dalle previsioni meteo. "Nel weelend dell’Immacolata titti i servizi saranno aperti - afferma Claudio Malpeli, coordinatore dell’attività gestionale sportiva di Ventasso - mentre rimarranno chiusi gli impianti per non rovinare le piste in quanto c’è ancora poca neve e la temperatura non regge ancora l’impianto di innevamento. Contiamo su una riccanevicata da rendere agibili tutte le piste, compresa quella del Calamone".

Settimo Baisi