Domani Elrow all’Iren Green Park. Ecco le modifiche alla viabilità

Domani il grande ritorno del festival Elrow Town in città, all’Iren Green Park della RCF Arena: attesi quasi 35mila spettatori. Lo show inizierà alle ore 12 e chiuderà a mezzanotte; durante lo spettacolo, i palchi a tema vedranno in consolle alcuni tra i più grandi dj internazionali. Per ragioni di sicurezza e per garantire un corretto afflusso e deflusso, diverse vie nei pressi di Iren Green Park sono interessate da provvedimenti di modifica alla viabilità e alla sosta.

Viene istituita la zona rossa in via dell’Aeronautica: dall’una di notte del 24 maggio fino alle 7 del 25 maggio, divieto di circolazione e di sosta con rimozione per tutti i tipi di veicoli da via del Chionso inclusa a Via Adua esclusa; dalle 5 del 24 maggio alle 2 del 25 maggio, saranno chiuse le intersezioni di via dell’Aeronautica con via Adua, via del Chionso, via Agosti e via Degani. Saranno inoltre vietate la circolazione e la sosta con rimozione di tutti i mezzi in Via Vertoiba dalle 5 del 24 maggio alle 2 del 25 maggio, nel tratto dalla rotatoria di accesso ai magazzini Fcr all’intersezione con via Caduti delle Reggiane; dall’una di notte del 24 maggio alle 7.00 del 25 maggio, da via Caduti delle Reggiane a Via Fleming. Sarà vietata la circolazione dalle 8 del 24 maggio alle ore 6 del 25 maggio in via del Chionso, via Montagnani Marelli, da via Pasteur a via Fleming, via del Partigiano dall’intersezione con via Turri all’intersezione con via Officine Meccaniche Reggiane. Sarà inoltre chiusa al traffico via Adua, nel tratto tra via Saragat e via dell’Aeronautica a partire dalle 23 di sabato 24 maggio per consentire il deflusso in sicurezza.

Ulteriori divieti di sosta con rimozione e modifiche alla viabilità sono specificati nella pagina dedicata sul sito del Comune di Reggio.