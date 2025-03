"Domani esponete il Tricolore"

I sindaci dell’Unione Bassa Reggiana hanno pubblicato sui canali istituzionali e social una lettera pubblica per esprimere pieno sostegno alla manifestazione "Una Piazza per l’Europa", "convinti che sia fondamentale riaffermare con forza l’importanza dei valori europei in questo particolare momento storico, per tutelare la pace e la tolleranza, prima di tutto, perché l’intera architettura europea è concepita per questo".

E si invitano tutti i cittadini a esporre il tricolore, il 15 marzo, "come simbolo di unità e appartenenza ai valori di libertà e pace che ci legano all’Europa".