Domani granata in Brianza. Ma è già febbre da derby

Febbre da derby. Sì, è vero, il calendario dice che la Reggiana dovrà prima superare l’ostacolo (piuttosto alto) della trasferta a Monza, in scaletta domani alle 15, ma la rivalità con il Modena – è storia nota – è qualcosa che va oltre. E così in poco più di due giorni sono già stati venduti 2.721 biglietti, di cui 1932 nel settore ospiti (Curva Nord) riservata ai supporters dei ‘canarini’. Un dato aggiornato a ieri sera, ma che è in continua crescita. Avanti di questo passo non è un’utopia pensare ad una cornice di pubblico che si attesti attorno alle 14mila persone.

Sarebbe ovviamente il record per questo inizio di stagione. I tagliandi sono acquistabili nei punti vendita Vivaticket, online e al ‘Reggiana Official Store’ di via Piccard 16/B: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 tutti i giorni, escluso il mercoledì (solo pomeriggio) e la domenica (chiuso).

Il club ha poi fatto sapere che è già stata esaurita la disponibilità degli accrediti per i tesserati Coni-Figc-Aia e soprattutto per le persone con disabilità. Si ricorda inoltre che la prevendita per i settori locali è riservata ai residenti nella Provincia di Reggio o possessori della fidelity Regia Card. Quella per il settore ospiti è invece riservata ai possessori della fidelity ‘Modena Card’: la vendita per la Curva Nord terminerà lunedì alle 19.

Come detto però, prima c’è il Monza: già 585 i biglietti presi dai tifosi granata che avranno tempo solo fino a stasera alle 19. La Reggiana nel frattempo prosegue con gli allenamenti: Girma ha fatto un po’ di lavoro individuale, crescono le chance di vederlo all’opera nel derby (magari per uno spezzone, partendo dalla panchina…).

Ieri l’Under 17 ha svolto un’amichevole con la nazionale italiana sordi che sarà presto protagonista delle Deaflympics di Tokyo (dal 15 al 26 Novembre 2025). Nei 20 giorni che anticipano la partenza per il Giappone, una dopo l’altra le varie rappresentative azzurre saranno sull’Appennino Reggiano per l’ultimo raduno prima del grande appuntamento. Dopo la pallavolo maschile e l’atletica leggera, i cui soggiorni al Centro Tecnico Federale di Castelnovo Monti si sono appena conclusi, arriva la nazionale di calcio, a cui faranno seguito quelli delle squadre di pallavolo femminile a Toano e di basket femminile a Ligonchio.