Domani i funerali dei coniugi morti in galleria a Casina

Si terranno domani alle 14, nella sede della croce verde di Reggio, i funerali dei coniugi Elena Giorgini di 82 anni e Vincenzo Fontana 89 anni, originari di Sologno di Villa Minozzo. Entrambi sono deceduti a seguito scontro frontale tra la loro auto, condotta dal figlio 46enne, e un’altra autovettura condotta da un 25enne che proveniva dalla direzione opposta. L’incidente è avvenuto lungo la statale 63 nella galleria di Migliara, in comune di Casina, nel pomeriggio di venerdì 2 febbraio: Elena è deceduta sul colpo mentre il marito Vincenzo, trasferito in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni, è deceduto in serata. Per i due anziani non c’è stato nulla da fare, mentre per i conducenti ferite non gravi. Al termine della cerimonia funebre, i feretri dei due coniugi verranno trasferiti a Codemondo di Reggio per la tumulazione nel cimitero locale.

s.b.