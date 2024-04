Domani i funerali di Emil Danini

Si svolgono domani, sabato alle 10 nella chiesa parrocchiale di Brescello, i funerali di Emil Danini, l’operaio di 39 anni vittima domenica notte di un incidente stradale in auto, sull’ex Statale della Cisa a Chiozzola di Parma. Danini da tempo abitava a Brescello pur se lavorava a Parma, alla ditta Opem, come operaio specializzato. Stasera alle 20.30 nella chiesa brescellese viene recitato il rosario. Emil, conosciuto e stimato, lascia nel lutto i genitori, la compagna Anna Maria, detta Ania, che con la madre gestisce il bar latteria Piccolo a Sorbolo Levante, due figli di 2 e 4 anni, il fratello Matteo e tantissimi amici. Dopo i funerali, affidati all’agenzia Monti, il feretro sarà trasferito a Parma per la cremazione. L’incidente si è verificato alle 2 di domenica notte. Emil era alla guida di una Renault che è finita contro una pianta. Inutili i soccorsi sanitari.