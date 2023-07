Domani i funerali di Lorenzo Baldo morto durante le vacanze

"Non passava giorno che non ricordasse il figlio Daniele. Ora sono tornati insieme…". Sono parole di fede e di speranza, pur nel lutto più profondo, quelle dei familiari di Lorenzo Baldo (foto), vinto a 70 anni da complicazioni cliniche legate a un malore che lo aveva colpito mercoledì a San Benedetto del Tronto, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il decesso è avvenuto alcuni giorni dopo in ospedale, nella località adriatica. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia di un uomo, a lungo elettricista Enel e ora in pensione, stimato da amici e colleghi. Ogni anno era tra gli organizzatori di un Vesparaduno per ricordare il figlio Daniele, pure lui elettricista Enel, morto in un incidente nel settembre 2016. Lascia la moglie Donata Caramaschi, le figlie Elena e Laura, nipoti e altri parenti. Da ieri sera la camera ardente è allestita nell’abitazione di via Paisiello a Reggiolo. Domani alle 9,20 la partenza del funerale per la vicina chiesa parrocchiale e il locale cimitero. Eventuali offerte all’oratorio di Reggiolo.