Domani i rapaci tornano in libertà

Gufi, civette, barbagianni, falchetti…Festa della liberazione, domani sera, per diversi uccelli rapaci che sono stati accolti, curati e riabilitati al Rifugio Matildico dai veterinari insieme ai volontari. L’appuntamento con l’emozionante momento della reimmissione nell’ambiente naturale è alle ore 19, e come sempre i presenti - soprattutto i bambini - potranno delicatamente avvicinarsi agli uccelli prima che si allontanino in volo. In alcuni casi saranno proprio i piccoli spettatori a poter lanciare liberi verso il cielo i rapaci. Per chi avesse anche voglia di fare una sostanziosa merenda oppure di cenare nel Centro di recupero fauna selvatica, sul posto sarà presente il truck food "Gnoc e lambrosc". L’evento, che gode del patrocinio del Comune di San Polo, fa seguito ad un altra liberazione che si è tenuta domenica nella zona dal Golf Club di San Bartolomeo. Gli animali vengono - spesso su segnalazione di semplici cittadini - recuperati in situazioni di difficoltà (feriti oppure ammalati, ma anche cuccioli senza madre) dai volontari coordinati da Ivano Chiapponi (foto), fondatore del Cras. Vengono poi accuditi e curati senza stravolgerne la "selvaticità" sino a quando non sono in grado di essere reintrodotti nel loro ambiente.